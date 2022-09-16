 وزير السياحة يناقش فرص التوسع في القطاع الفندقي مع مستثمرين عالميين

التقى، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مع غوراف بوشان أحد الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أكور العالمية، وOlivier Granet الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة كسادا لإدارة الاستثمار، وذلك لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي المصري والتوسع في القطاع الفندقي في مصر، وذلك في إطار زيارتهما الحالية إلى مصر.

وحضر اللقاء عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية.

حرص واهتمام الدولة بقطاع السياحة المصري وتعزيز الاستثمارات السياحية

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالتأكيد على حرص واهتمام الدولة بقطاع السياحة المصري وتعزيز الاستثمارات السياحية فيه، كونه من أحد القطاعات التي تُسهم بصورة كبيرة في نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل والتوظيف، لافتاً إلى أن أحد أبرز محاور استراتيجية وزارة السياحة والآثار هو دعم القطاع السياحي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وما يندرج تحت ذلك من أهداف لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في مصر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وخاصة في المدن الجديدة، ولا سيما في ظل التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية حالياً لجذب الاستثمار.

وشهد اللقاء مناقشة جانب من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة المصري، وخاصة بالمدن الجديدة مثل العالمين الجديدة، والساحل الشمالي وغيرها.

ومن جانبهم، استعرض كل من غوراف بوشان وOlivier Granet حجم أعمال مؤسساتهم واستثماراتها في مصر، معربين عن رغبتهم في زيادة وتعزيز هذه الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.