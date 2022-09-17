«حقوق النواب» تستقبل عضوًا في البرلمان الأوروبي

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الجمعة بمطار القاهرة، أنطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، أمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي، وذلك لمقابلة ممثلي المؤسسات الوطنية وبعض الجهات التنفيذية المعنيين بملف حقوق الإنسان.

تنسيق الزيارة

وأوضح رئيس اللجنة، في بيان، اليوم السبت، أنه جرى التنسيق لتلك الزيارة منذ عدة أشهر، بعد زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبروكسل في مايو الماضي بدعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة القاهرة؛ لعقد عدد من اللقاءات مع نظرائهم من أعضاء المؤسسات التشريعية، في ضوء حرصنا على دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.