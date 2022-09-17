من أبو سمبل لشرم الشيخ.. مصري يخوض أطول رحلة في العالم بدراجة صديقة للبيئة

رحالة مصري يستعد هذه الفترة للانطلاق في أطول رحلة على دراجته الكهربائية، إذ تبدأ رحلة علي عبده من معبد أبوسمبل في أسوان أكتوبر المقبل وتنتهي في مدينة شرم الشيخ، التي تستضيف قمة المناخ «cop27»، حيث قرر المساهمة في نشر مزيد من الوعي لقضايا تغير المناخ خلال رحلته.

الرحلة الأطول على مستوى العالم

وكشف الرحالة المصري علي عبده، تفاصيل رحلته تحت شعار «الطريق إلى قمة المناخ»، قائلا إن الرحلة تعتبر الأطول على مستوى العالم على دراجة كهربائية، ويسعى لتسجيلها في موسوعة جينس للأرقام القياسية، لافتا إلى أن رحلته تنتهي مع افتتاح قمة المناخ «cop27» في مدينة شرم الشيخ وسيمر على كل محافظات مصر.

وأضاف «عبده»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن رحلته تمر على كل محافظات مصر، وقد يمر على المحافظة الواحدة أكثر من مرة لتنفيذ قواعد وقوانين تحقيق الرقم القياسي.

قصص نجاح للحفاظ عن البيئة

وأشار إلى أنه سيمر خلال رحلته على الجامعات والمدارس ومراكز ونوادي الشباب وتجمعات شبابية بهدف رفع وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ، والسلوكيات الفردية التي تؤثر على المناخ، كما تتخلل رحلته أنشطة وفعاليات كثيرة للتوعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

وتابع: «خلال الرحلة سنأخذ عدد من القصص للناس الذين حياتها تأثرت بسبب تغير المناخ، مثل مزارع بارت أرضه بسبب ارتفاع الحرارة أو منسوب مياه البحر، إضافة لإبراز قصص النجاح مثل قصة محطة بنبان للطاقة الشمسية والسد العالي ومحطات توليد طاقة الرياح بالبحر الأحمر».