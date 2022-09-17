كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة مصر الدولية.. تعرف على البرامج

قال الدكتور إسلام هلال، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية التكنولوجية فرع الفيوم، إن الكلية كثفت من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنها تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال برامج بينية تواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف «هلال» لـ«الوطن»، أن فكرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية هي دمج «المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم، المجمع التكنولوجي المتكامل بأسيوط، المجمع التكنولوجي المتكامل بأبي غالب، المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية» تحت اسم جامعة واحدة، موضحًا أن الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم صاحب الفكرة التي حظيت بدعم منظومة التعليم العالي.

وأوضح عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن الهدف الأساسي من الكلية والجامعات التكنولوجية بصفة عامة، هو تطوير التعليم التكنولوجي لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، والاستفادة من خريجين مهرة في مجال تكنولوجيا الصناعة في التخصصات المختلفة سواء في الكهرباء أو الميكانيكا والحاسبات والمعلومات والميكاترونكس والألياف الصناعية والإنتاج الصناعي.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأكد أن الكلية تضم أربعة برامج أساسية، هي «برنامج الآلية الصناعية، برنامج الميكاترونكس، برنامج الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات»، موضحاً أن برنامج الآلية الصناعية مرتبط بعمليات التشغيل والتحكم في العمليات الصناعية، وبرنامج الأوتوترونكس خاص بالسيارات، والميكاترونكس خاص بالأجزاء الميكانيكية والتحكم، منوهاً إلى أن شرط بدء الدراسة بأي برنامج دراسي هو وجود على الأقل 25 طالبًا به.

معامل الكلية

ولفت «هلال»، إلى أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بها مجموعة متميزة من المعامل التي يتم تدريب الطلاب فيها خلال فترة الدراسة لتأهيلهم لسوق العمل، موضحاً أن الكلية بها معمل سيارات من أكبر المعامل على مستوى مصر.

وعن التوسع في الجامعات التكنولوجية، أكد «هلال»، أن الجامعات التكنولوجية تسهم في سد الفجوة بين الدبلومات الفنية وكليات الهندسة، موضحًا أن هذه الفجوة بها كل متطلبات الصناعة، وهو ما توفره الجامعات التكنولوجية.