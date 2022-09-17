ضبط شخصين يتاجران في العملة بالقاهرة.. «اتمسكوا متلبسين»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

استبدال العملات الأجنبية

وذكرت «الداخلية»، في بيان، اليوم السبت، أن وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، هاتف محمول، حال قيامه بتبادل بعض العملات مع إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها مبلغا ماليا.

وبمواجهة المتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، كما أشارت السيدة إلى التواصل مع الأول لاستبدال بعض العملات.

الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته مبالغ مالية، هاتف محمول؛ لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.