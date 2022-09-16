«الداخلية» تهدي حقائب مدرسية بمشتملاتها لأطفال دور الرعاية

أهدت وزارة الداخلية حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال في دور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»؛ لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

وبحسب وزارة الداخلية، فإنّها أطلقت مبادرة «كلنا واحد»؛ لتأكيد الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

إهداء حقائب وأدوات مدرسية

وجهّز قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، من خلال «منظومة أمان» بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها «أدوات ومستلزمات مدرسية» للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والمناطق الحضارية الجديدة بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن حيث تم استمرار توزيع الحقائب بمنطقة «حي أهالينا بالسلام بالقاهرة» ومديريات أمن «الجيزة - الدقهلية - المنوفية - جنوب سيناء والشرقية - كفر الشيخ والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا - مطروح والقليوبية»، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.