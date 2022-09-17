المصرية للاتصالات تعلن موعد فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أن فاتورة التليفون الأرضي عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الجاري، سيتم تحصيلها بداية من السبت الموافق 15 أكتوبر المقبل، على أن تمتد فترة السماح لسدادها حتى الإثنين 14 نوفمبر المقبل.

وأوضحت المصرية للاتصالات، أن فاتورة التليفون الأرضي إذا لم يتم سدادها بداية من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح، سيتم تحويل الخدمة إلى الاستقبال فقط، وذلك بداية من 15 نوفمبر 2022.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي

وكشفت المصرية للاتصالات في وقت سابق، أنه في حال السداد بعد شهرين أو 3 أشهر من التاريخ المحدد للدفع، ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير، وهي 1.5% من قيمة الفاتورة، أما إذا امتد التأخير حتى 4 أشهر ستصل الغرامة عن كل شهر تأخير 1.5% من قيمة الفاتورة، ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.

قطع الإنترنت المنزلي

وأضافت المصرية للاتصالات، أنه في حال لم تسدد فاتورة التليفون الأرضي خلال 7 أشهر، من التاريخ المحدد لسدادها سيتم سحب خط التليفون.

يذكر أن الشركة نوهت في وقت سابق إلى أن التأخر الذي يتسبب في قطع الخدمة سيؤدي بالضرورة لقطع خدمة الانترنت المنزلي.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

- يستطيع عميل المصرية للاتصالات، دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر أحد سنترالات المصرية للاتصالات.

- يمكن سداد فاتورة التليفون من خلال جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات أو من خلال أحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات.

- يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال أحد فروع مكاتب البريد المنتشرة في فروع الجمهورية.

- يمكن تحصيل وسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ فوري ومصاري وأمان وخدماتي وضامن.