فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في استخراج «مقص» من صدر سيدة

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استخراج «مقص» من الجدار الأمامي للصدر.

وصول المريضة إلى مستشفى قنا الجامعي

وأضاف الدكتور محمود خيري، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى قنا الجامعي، أنه فور وصول المريضة باستقبال الإصابات أجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت أن جسما معدنيا حادا «مقص» اخترق الجدار الأمامى للصدر، وقام الفريق الطبى باستخراجه عن طريق تدخل جراحي عاجل.

الفريق الطبي بمستشفى قنا الجامعي

وضم الفريق الجراحى الدكتور محمود خيري أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد الباري الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيبة شيماء أحمد مسلم أخصائى جراحة القلب والصدر، والطبيبة ساندي عادل، طبيب مقيم بالقسم، والطبيب محمد عبدالمعطي، طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر، ومن قسم التخدير الطبيب محمد عبدالعزيز المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم من هيئة التمريض جهاد بهيج ومحمود سيد.

وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى بالحرم الجامعي، أن المريضة بحالة جيدة، وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلى للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.