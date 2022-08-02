مستشفى قنا الجامعي يستقبل سائحة ألمانية أصيبت في حادث

اطمأن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على حالة مصابة ألمانية الجنسية، استقبلها مستشفى قنا الجامعي، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لحادث سير، حيث تخضع للعلاج بالمستشفى.

إجراء جميع الفحوصات اللازمة للسائحة الألمانية

وأكد الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا يأتي ضمن خدمات الاستقبال والطوارئ التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، سواء لأبناء الأقاليم أو حالات الطوارئ على شبكة الطرق المحيطة.

وأضاف الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المصابة في الحادث، تم اجراء جميع الفحوصات الطبية ومناظرتها على جميع الأقسام الطبية المختصة.

الفريق الطبي لعلاج السائحة الألمانية

كما أكد الدكتور أحمد فتحي، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعية، أنه تبين إصابة السائحة الألمانية بخلع في المرفق الأيسر، تم رده تحت تأثير البنج الكلي، كما تبين أيضاً وجود كسر بالمشطية الثانية بالقدم اليسرى، وتم عمل جبيرة طبية ممتدة تحت الركبة.

ضم الفريق الطبي لعلاج السائحة الألمانية كلاً من الدكتور أحمد عبده، مدرس مساعد بقسم جراحة العظام، والدكتور محمد أحمد فهمي، مدرس مساعد بالقسم، والدكتور علي سيد، طبيب بالقسم، تحت إشراف الدكتور سيد عبدالحميد، رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا والمستشفيات الجامعية.