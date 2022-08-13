استئصال ورم خبيث بالغدة الدرقية لمريضة في مستشفى قنا الجامعي

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي من وحدة جراحة الأورام بأقسام الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استئصال جذري للغدة الدرقية وتنظيف الغدد الليمفاوية بالرقبة لمريضة تعاني من ورم خبيث بالغدة الدرقية، في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية.

ورم بالغدة الدرقية

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة، أن المريضة حضرت لعيادة جراحة الأورام بمستشفى قنا الجامعي، وبعد الفحوصات الطبية تبين وجود ورم بالغدة الدرقية وتنظيف كامل للعقد الليمفاوية بالرقبة وهى من الحالات التى تحتاج إلى مهارة خاصة فى جراحة الأورام.

أعضاء الفريق الجراحي

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود عبدالحميد، أستاذ الجراحة العامة، والطبيب حمدي حامد مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيبة هند الطيري، معيدة بالقسم، والطبيب عمر القرضاوي طبيب مقيم جراحة عامة.

كما شارك أيضا من قسم التخدير والعناية المركزة الدكتورة نشوى حافظ مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب حسن عبدالصبور مدرس مساعد بالقسم، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

وأضاف الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى بالحرم الجامعي، أن المريضة بحالة جيدة وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.