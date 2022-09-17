مصاريف وشروط التسكين بالمدن الجامعية في أسوان.. 350 جنيها شهريا

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، عدم وجود زيادة في الرسوم المقررة للتسكين بمدن الجامعة.

وبحسب البيان الرسمي من المكتب الإعلامي لجامعة أسوان، يتم العمل على قدم وساق في المدن الجامعية التي تتكون من 5وحدات، هي وحدة صحاري، ووحدة السيل، ووحدة السماد للطالبات، ووحدة أبو الريش، ووحدة دار الضيافة، وتمثل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 3 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى وحدة ناصر للطالبات، لكنها في مرحلة إحلال وتجديد.

350 جنيها مصروفات شهرية بالمدينة الجامعية

وشدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عدم وجود زيادة في الرسوم المقررة من قبل مجلس جامعة أسوان، والتي تُسدد مرة واحدة مع بداية التسكين وقيمتها 250 جنيها كرسوم تسكين، و100 جنيه خدمات إلكترونية لحساب مركز المعلومات بالجامعة، كما يتم دفع المقابل الشهري بقيمة 150 جنيها مقابل الإقامة، و200 جنيه مقابل التغذية، بإجمالي 350 جنيها شهريا لطالب أو الطالبة.

شروط التسكين بالمدن الجامعية بأسوان

وأوضح «سعد الدين» شروط ومعايير التسكين في المدن الجامعية بأسوان، حيث يتم المفاضلة بين الطلاب المستجدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حيث تاريخ الميلاد، وبين الطلاب القدامى من حيث الأعلى تقديرا، فيما يتم استثناء ذوي الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط.

وأشار إلى توفير خدمة «واي فاي» بالمباني وصالات الطعام وصالات الاستذكار والأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي، إضافة للخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب.