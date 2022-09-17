أستاذ زراعة: مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير البرتقال

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ البحوث الزراعة، إن مصر شهدت نهضة تنموية زراعية بيئية مستدامة خلال السنوات الأخيرة، سواء بالنسبة لقطاع الزراعة الداخلي أو للتصدير للأسواق الخارجية، وبالرغم من كل التحديات والأزمات مثل الزيادة السكانية وفيروس كورونا، والذي أدى لصعوبات في سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أدت إلى زيادة وطفرة في المحاصيل الزراعية المصرية.

مصر تتفوق على إسبانيا في تصدير البرتقال

وأضاف «فؤاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، أن صادرات مصر الزراعية زادت في السنوات الماضية، وتأتي في المقدمة الموالح، إذ تفوقت مصر على إسبانيا في تصدير البرتقال، وفتح 60 سوقًا جديدًا للموالح في الخارج.

وأشار أستاذ البحوث الزراعة، إلى أن الوفرة في المحاصيل وتصديرها بكميات كبيرة تأتي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة والحجر الزراعي وتطوير المنظومة في التوريد والتصدير، لافتًا إلى أن هناك أسواقًا تقليدية لتصدير المحاصيل الزراعية مثل الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وأخرى امتدت إليها المحاصيل المصرية مثل اليابان وروسيا والصين، «لدينا سُمعة عالمية في جميع الدول».

ضرورة إنتاج أصناف تتحمل الظروف البيئة

وشدد على ضرورة إنتاج أصناف تتحمل الظروف البيئة والتغيرات المناخية، مثل استنباط أصناف ذات جودة عالية، ومراقبة السوق التصديري وما يحتاجه لزيادة كميات ما يتم تصديره الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى عرضت فضائية extra news فيديوجراف عن صادرات مصر الزراعية في 2022، وبلغ إجمالي صادرات الموالح مليون و630 ألف طن، و من البطاطس الطازجة 843 ألفًا و632 طنًا، ومن العنب 146 ألفا و319 طنا في حين ارتفعت صادرات الفاصوليا لـ 121 ألفا و373 طنا.

وبلغت صادرات البطاطا لـ 68 ألفا و784 طنا، و35 ألفا و38 طنا من الطماطم، و28 ألف و800 طن من المانجو، وحقق محصول الجوافة صادرات بلغت 7342 طنا.