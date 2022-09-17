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غدا.. انعقاد اليوم العلمي الأول لقسمي الصدر والأورام بمستشفى الكهرباء

كتب:

سلامة عامر
06:23 م | السبت 17 سبتمبر 2022
الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية

الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء انعقاد اليوم العلمي الأول لقسمي الصدر والأورام بقاعة المؤتمرات بمستشفى الكهرباء بألماظة تحت عنوان «صحة الرئة» غدا الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا، تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، واللواء طبيب رئيس قطاع القاهرة الطبي وإدارة المستشفى.

استمرار الأنشطة العلمية بعقد اليوم العلمي الأول لقسم العظام

وأشار الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية إلى أن الشركة تواصل استمرار إقامة الأنشطة العلمية، لافتا إلى قيام الشركة بعقد اليوم العلمي الأول لقسم العظام في حضور ومشاركة قيادات المستشفى ولفيف من الأطباء من القطاعات الطبية المختلفة على مستوى الجمهورية تحت عنوان «صحة العظام».

المشاركون أبدوا رضاهم بالمحتوى العلمي

وألقى المحاضرات في اليوم العلمى الأول لقسم العظام كل من الدكتور أمير خيري، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد زكريا استشارى العظام والقائم بأعمال مدير عام المستشفى، فيما أبدى المشاركون في الحضور سعادتهم ورضاهم بالمحتوى العلمي القيم لليوم العلمي على أمل الاستمرار في عقد تلك الأيام العلمية المثمرة.

توفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية مواصلة مستشفى الكهرباء بألماظة في إجراء عمليات قلب مفتوح «تغيير شرايين – تغيير صمام بالقلب» داخل المستشفى، لافتا إلى أنها خدمة طبية مستحدثة يتم إجراؤها داخل المستشفى لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

يجري العمليات الجراحية للمرضى فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين

وأشار سليم إلى أنه يجري العمليات الجراحية للمرضى فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات القلب والتخدير والعناية المركزة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.