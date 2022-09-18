خالد الصاوي عن كواليس مسلسل «أعمل إيه»: كلنا أسرة واحدة

قال الفنان خالد الصاوي، إن المشاركة في مسلسل «أعمل إيه»، من الأمور الجيدة التي حظى بها مؤخرًا، باعتباره من أنواع الدراما المحببة إلى قلبه، والتي تتطرق للأسرة وكيفية التعامل بين الأب وأبنائه، ومواجهة الأزمات والمواقف الصعبة، واحتواء مثل هذه المواقف بأقل الخسائر، في إطار اجتماعي ودفء عائلي.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى استمتاعه بالتصوير خلال هذه الفترة، والمقرر له أن يمتد عدة أسابيع، وتأكيده أن «اللوكيشن» بمثابة تجمع عائلي، وكل فريق العمل كأنهم أسرة واحدة، متابعًا: «هذه الأجواء الدافئة تظهر على الشاشة، وبالتالي تنعكس المحبة الموجودة بالفعل بين الجميع، وتصل إلى المشاهدين بسلاسة من غير تمثيل».

تصوير المسلسل يستمر لمدة أسابيع

وكان خالد الصاوي، قد عبّر عن سعادته بردود الأفعال التي يستقبلها، حول مسلسل أعمل إيه، وتأكيده أن استمتاع المشاهدين بالمسلسل وتفاعلهم معه منذ بداية الحلقات، أمرًا هامًا ودليلًا على محبة الناس للدراما بكافة أنواعها.

يعرض على شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء

مسلسل أعمل إيه؟ دراما اجتماعية تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة dmc، والإعادة في الساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

ويضم المسلسل عددا من النجوم، أبرزهم صابرين، طارق عبد العزيز، ندى بسيوني، نهال عنبر، مفيد عاشور، محمد مهران، نور إيهاب، أحمد جمال سعيد، تأليف محمد الحناوي، إخراج أحمد عبد الحميد.