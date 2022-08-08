«مش أي جنيه ذهب معتمد».. 3 مواصفات انتبه لها قبل الشراء

يقع بعض المستهلكين والمواطنين في فخ النصب والتزوير عند شراء المشغولات والمصوغات الذهبية، وخاصة عند شراء جنيه الذهب لعدم درايتهم بالمواصفات القياسية الدولية المعتمدة من مؤسسات الذهب العالمية.

وتضع «الوطن» بين أيدي القارئ تقرير لمؤسسة «جولد إيرا» المتخصصة في تجارة وصناعة وأبحاث الذهب يوضح المواصفات القياسية المعتمدة، وفقًا لأعيرة الذهب المحددة على المستوى العالمي.

وحددت مؤسسة «جولد إيرا» المتخصصة في أبحاث الذهب عالميا ومحليا، معايير ومواصفات دولية معتمدة طبقا للأعيرة الدولية لتحديد جودة الجنيه الذهب، ومدى مطابقته للمواصفات وكشف التزوير والغش والنصب التي تحدث في بعض الأحيان في الأسواق خصوصا في ظل عدم دراية المستهلكين والعملاء والمواطنين بتلك المواصفات.

الجنيه الذهب عيار 21 درجة نقاء لا تقل عن 875

ووفقاً لتقرير «جولد إيرا» تحدد مواصفات الجنيه الذهب طبقا للمقاييس والعيارات الدولية المعتمدة على عدة اعتبارات، يأتي في مقدمتهم أن يتأكد المستهلك أو العميل من أن يكون الجنيه الذهب من عيار 21 درجة نقاء لا تقل عن 875.

وتابعت «جولد إيرا» أن الخطوة التالية الواجب على المستهلك التأكد منها أن يتأكد من وجود الدمغة الحكومية مطبوعة أو مسكوكة مع الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب من عيار21».

الشراء من شركة موثوق بها مع توضيح العيار والدمغة

ونصحت «جولد إيرا» المستهلك أو المواطن بالتأكد عند شراء مصوغات ذهبية أو الجنيه الذهب من أن تكون الشركة التي يشتري منها موثوق بها ومنها ومسجلة تجاريًا، مع أهمية التأكد من تغليف الجنيه الذهب بغلاف مؤمّن يحافظ على وضوح الدمغة الحكومية، ووضوح العيار والوزن على الغلاف.