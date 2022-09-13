قبل الشراء.. اعرف الفرق بين الذهب والفضة والبلاتين

يتجه الكثير من الأشخاص للاستثمار في شراء المعادن الثمينة والقيمة كالذهب والفضة وغيرها، ووفق دار بيرث مينت الاسترالية العاملة في مجال الاستثمار في الذهب، أنه كما هو الحال مع الأسهم، يعتمد اختيار كل معدن على الظروف الشخصية للمستثمرين واعتبارات الميزانية وطول الوقت الذي يرغب فيه المستثمرون في الاحتفاظ باستثماراتهم.

وأضافت الدار أنه في حين أن هناك فوائد ومخاطر في الاستثمار في أي من هذه المعادن، إلا أنه يمكن للمستثمرين استخدام المعادن الثمينة لتكملة فئات الأصول الأخرى والمحافظ واسعة النطاق.

الاختلافات بين المعادن الثلاثة

ولفتت دار The Perth Mint إلى أن الذهب يميل إلى الاحتفاظ بقيمته خلال فترات الانكماش الاقتصادي وتتأثر قيمته بسوق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو السعر أقل تحديدًا من خلال العرض والطلب العالميين.

ووفقا للبيانات بالنسبة للمستثمرين الأستراليين، كان الذهب تاريخيًا هو الأصول الفردية الأعلى أداءً عندما تراجعت أسواق الأسهم، كما يمثل الذهب الذهب تنوعًا قويًا للمحفظة لأنه غير مرتبط بالأسهم، وعادةً ما يكون أداؤه أفضل عندما تكون أسواق الأسهم في أضعف حالاتها، ومن مميزات الفضة هي أنها أرخص بكثير من شراء أونصة من الفضة مقارنة بـ 1 أونصة من الذهب.

وهذا يجعله أكثر سهولة إذا كان المستثمرون يبدأون أو لديهم ميزانية أصغر، ومن حيث استخدامها، تستخدم الفضة في الغالب للأغراض الصناعية، بما في ذلك المعدات الطبية والطاقة الشمسية والبطاريات والأجهزة الكهربائية.

وبسبب استخداماتها، يميل سعر الفضة إلى أن يتماشى مع النمو الاقتصادي، ولكن هذا يجعله أيضًا أكثر تقلبًا، وبالتزامن مع المشورة المالية المهنية، يمكن أن يساعد النظر إلى نسبة الذهب إلى الفضة المستثمرين على اتخاذ قرار مستنير بشأن المعدن الثمين الذي يجب الاستثمار فيه في أي وقت.

أما البلاتين، الذي يتم تداوله أيضًا على مدار الساعة مثل الذهب، كان يتفوق على الذهب تاريخيًا حتى وقت قريب، فهو مثل الفضة، تُستخدم على نطاق واسع للاستخدامات الصناعية وكذلك المجوهرات، لكن سعرها يتأثر بالقضايا الجيوسياسية حيث يتم تعدينها.

حاليًا، تأتي غالبية البلاتين المستخرج من العالم من جنوب إفريقيا وروسيا وزيمبابوي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

والميزة الرئيسية للبلاتين هي أنه له ارتباط سلبي عمومًا بالأصول الأخرى وقد حقق أداءً جيدًا تاريخيًا في أوقات الانتعاش الاقتصادي.