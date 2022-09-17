انطلاق المؤتمر العربي الأول للمناخ غدا بالقاهرة

تنظم المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة»، الذي يعقد بالقاهرة غدا.

التشريعات والقوانين المتعلقة بالمناخ

ويناقش المؤتمر خلال فعالياته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.

دور الإعلام في المؤسسات الدولية

كما يناقش المؤتمر، دور الإعلام في المؤسسات الدولية والعربية والمجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.