عفروتو يشعل نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة «هاف كورت» بحضور مروان موسى

انطلقت مساء أمس بطولة النهائي الوطني، لكرة السلة، تحت عنوان «ريدبل هاف كورد»، وذلك بملعب «جولدن جول»، حيث شهدت البطولة حضور كوكبة من نجوم الراب، أبرزهم مروان موسى وعفروتو، بالإضافة إلى حضور مجموعة من لاعبي كرة السلة، على رأسهم لاعبة النادي الأهلي نادين السلعاوي، وحارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المهدي سليمان.

وتنافس على لقب بطولة النهائي الوطني، 16 فريقا، 8 فرق رجال و8 فرق نساء، وحصد المركز الأول من الرجال فريق «شو تايم»، ومن النساء فريق «ثري أميجوز»، ومن المقرر أن يشاركا في بطولة العالم المقرر إقامتها بالأهرامات في مطلع الشهر المقبل، والتي يشارك فيها فرق من جميع أنحاء العالم.

عفروتو ومروان موسى يحييان حفل هاف كورد

وعلى هامش البطولة أحيا مطرب الراب الشهير عفروتو، حفلا غنائيا بحضور النجم مروان موسى، والذي عبر عن سعادته بمشاركته في بطولة «ريدبل هاف كورد»، مشير إلى أنه من عشاق لعبة كرة السلة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة، حيث قدم مجموعة من أغانيه التي استطاع من خلالها أن يكون شريحة كبيرة من جمهور المزيكا وفن الراب في مصر، منها «فرق خبرة، وتيجي جول، وهرازيك، أنا ديل».