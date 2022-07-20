عفروتو يتكفل بمصاريف عملية جراحية لطفلة مصابة بقطع في العصب السابع

استجاب مؤدي الراب عفروتو لاستغاثة أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا أنه تكفل بعملية طفلة تدعى «إلين» في العصب السابع.

عفروتو يدعم الطفلة قبل دخولها العمليات

ونشر عفروتو صورة رفقة الطفلة «إلين» بأحد المستشفيات، قبل دخولها غرفة العمليات، معلقا عليها: «إلين عندها قطع في العصب السابع، هتعمل عملية قريب إن شاء الله خلاص ادعولها بالشفاء، وإن العملية تنجح إن شاء الله».

استجابة عفروتو للطفلة

وجاءت استجابة عفروتو للطفلة، عندما قام أحد المتابعين بمساعدة الطفلة التي تحتاج إلى عملية جراحية، ليرد عليه المطرب قائلا: «اتحركت والموضوع هينتهي يوم الأحد إن شاء الله، وشكرًا على المنشن عرفت بسببك».

إحياء مؤدي الراب عفروتو لحفل غنائي بالسعودية

وأحيا مؤخرا مؤدي الراب عفروتو حفلا غنائيا ضخما، يوم 16 الماضي بالسعودية، مع فرقة كايروكي، وكان سعر التذكرة 28 دولارا، حيث سجل الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

مرور عفروتو بأزمة نفسية

الجدير بالذكر أن عفروتو منذ فترة قريبة، قد أعلن عن مروره بأزمة نفسية كبيرة، وقد كشف عنها عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث قال: «أنا كتير كنت بداري مشاكلي النفسية وزعلي في أغاني تفرحكم بس لو فضلت كدا هنفجر فآسف على سواد الأغاني اللي جاية».