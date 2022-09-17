«صابرين» عن اختيار مسلسلات رمضان بـ«القاهرة للدراما»: المهرجان لسه في البداية

تنطلق النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، ويهدف إلى الارتقاء بهذه الصناعة التي طالما لعبت دورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وتقييم الأعمال الدرامية التي خاضت ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما يوم 21 سبتمبر

وعن قصر المنافسة بالمهرجان على الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، قالت الفنانة صابرين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الدورة من المهرجان تعد رقم «زيرو» لأنه ما زال في البداية، ولذلك المنافسة تكون بين أعمال درامية عُرضت في شهر رمضان فقط.

الدورة الجديدة ستشهد مشاركة أعمال درامية من أنحاء الوطن العربي

وبررت ذلك باعتبارها عضو لجنة تحكيم المهرجان، بقولها: «لن نستطيع مشاهدة كل الأعمال التي عُرضت طيلة هذا العام، بخلاف أن السنة لم تنته بعد، وما زال هناك أعمالًا درامية جديدة ستعرض على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ولا نريد أن تُظلم مثل هذه الأعمال».

مصر مميزة بإبداعها الفني

واستطردت بقولها: «ابتداءً من الدورة الجديدة للمهرجان في العام المقبل، بالتأكيد ستكون هناك مشاركة أوسع سواء للأعمال الدرامية العربية، أو التي تعرض على المنصات، وبالتالي تشارك كل الأعمال من جميع أنحاء الوطن العربي».

وأشارت إلى أن مصر من الدول المميزة بإبداعها الفني دائمًا، ومن ثم يجب عودة الأسس السليمة لكل هذه الأمور للارتقاء بها، في ظل وجود بعض المهرجانات الفنية غير المعروفة في السنوات الماضية.