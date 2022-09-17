تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما.. 26 عملا في دائرة المنافسة

أيام قليلة تفصل الجمهور عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في نسخته التجريبية الأولى، ويتنافس على الجوائز 26 عملًا دراميًا عرضت خلال الموسم الرمضاني السابق، لاختيار الأعمال الأفضل والعناصر الفنية المميزة التي تتضمنها تلك الأعمال ليس على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج فقط، بل حتى العناصر الفنية الأدق داخل العمل في الموسيقى والديكور والملابس.

ومن المقرر أن تعلن لجنة تحكيم المهرجان عن جوائز مهرجان القاهرة للدراما، التي تترأسها المخرجة إنعام محمد علي وتضم في عضويتها كلا من المخرج تامر محسن، والناقدة خيرية البشلاوي، والسيناريست حاتم حافظ، مدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داود، إضافة إلى الفنانين أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وصابرين.

موعد حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما

يقام حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، يوم 21 سبتمبر الحالي، في مركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد كبير من النجوم وصناع الدراما، على رأسهم الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي، إضافة إلى الفنانين المشاركين في الأعمال المرشحة لجوائز.

خيرية البشلاوي: توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما يخضع لمعايير صارمة

من جهتها، قالت الناقدة خيرية البشلاوي إنَّ توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما يخضع لمعايير صارمة، موضحة في تصريحاتها لـ«الوطن»: «نحن كلجنة تركيبتنا الإنسانية والمهنية ضد المحاباة والتزييف والمجاملات، والنتائج هي تقييم حقيقي مرضٍ لضمائر أعضاء اللجنة لن يتدخل فيه مخلوق، ولن يتمّ تسلمها إلا قبل إعلانها بنصف ساعة فقط».

وأكّدت عضو لجنة تحكيم «القاهرة للدراما» أنَّ الأعمال المتنافسة على أعلى مستوى من الحرفية والتميز، موضحة: «صناعة الدراما المصرية تقدم إنتاجاً ثقافياً فنياً درامياً على مستوى عالٍ يستطيع المنافسة بقوة، خاصة أنَّ الدراما أكثر تأثيرًا من السينما تدخل جميع المنازل ولديها تحديات خاصة في الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار المنصات الإلكترونية».