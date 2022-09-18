الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022.. مستندات وصور شخصية

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كافة الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022، من أجل تجهيز تلك الأوراق والمستندات خاصة مع انتهاء مدة جواز السفر القديم ورغبتهم في تجديده تمهيداً للسفر إلى خارج مصر، لذا تستعرض «الوطن» قائمة الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022 سواء مستندات أو صور شخصية.

بالتفاصيل.. الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022

وتنقسم الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2022، وفقاً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، إلى التالي:

- أولاً بطاقة الرقم القومي: حيث يجب تقديم البطاقة الشخصية كأول المستندات من أجل تجديد جواز السفر، للأفراد من 15 عاماً فأكثر.

- ثانياً شهادة الميلاد: وهي يجب إحضارها للأفراد الأقل من عمر 15 عاماً، من أجل إتمام كافة إجراءات تجديد

الأفراد أقل من 15 عامًا، استخدام شهادة الميلاد من أجل الإجراءات المطلوبة.

الصور الشخصية

- ثالثاً الصور الشخصية: حيث يجب تجهيز عدد 4 صور شخصية بشرط أن تكون حديثة مقاس 4*6، وأن تكون الصور بخلفية بيضاء، ضمن باقي المستندات المطلوبة.

- رابعاً شهادة الخدمة العسكرية «للذكور»: وهي الشهادة المطلوبة من الذكزر من أجل إثبات الموقف من التجنيد، ويستثنى منها من هم أقل من 19 عاماً.

- خامساً شهادة المؤهل الدراسي: ويبج إحضارها في حال عدم ثبوتها في البطاقة الشخصية، وللدارسين في المرحلة الجامعية يجب إحضار شهادة قيد من الكلية تكون بتاريخ حديث، أما بالنسبة للطلاب يجب تقديم شهادة قدي تكون معتمدة من جانب جهة الدراسة للعام الدراسي الجاري.

- سادساً الحالة الاجتماعية «الإناث»: ويجب تقديمها وتحديداً للإناث

يجب أن تُقدم الإناث مستند الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، أو شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة).

- سابعاً جواز السفر السابق: يجب تقديم جواز السفر السابق ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة، لما فيها من بيانات مهمة من أجل تجديد جواز السفر.