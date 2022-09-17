مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة وفرت هاربة في المساعيد بالعريش

لقيت سيدة سبعينية مصرعها فور وصولها قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام، وذلك نتيجة تعرضها لحادث سير في أحد شوارع المدينة، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام إنه سيدة تدعى «ن. الحجاوي» تبلغ من العمر 72 عاما، وصلت للمستشفى مصابة بنزيف داخلي بعدما صدمتها سيارة في دوران شبرا أحد ميادين المساعيد غرب العريش، حيث تم نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد أن فرت السيارة التي صدمتها من المكان.

إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة

وأضاف المصدر، أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بملابسات الحادثة، ونتيجة التقرير الطبي للحالة وسبب الوفاة مرفق بالتقرير الطبي عن الحالة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء إخطارا يفيد بوصول سيدة في حالة سيئة إلى قسم الطوارئ والاستقبال، وتوفيت بعد ساعات قليلة من تلقيها العلاج نتيجة تعرضها لنزيف داخلي بالرأس وتهتك بالقدم.

الشرطة تحقق في الحادثة

وتحقق الأجهزة الأمنية في الحادثة لمعرفة السيارة التي صدمتها وهربت من المكان، وتقوم فرق من البحث الجنائي والمباحث بقسم ثاني العريش ومديرية أمن شمال سيناء بمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث وسؤال شهود العيان من أهالي المنطقة الذين أبلغوا سيارة الإسعاف بسقوط سيدة على الأرض نتيجة إصابتها في حادث سير بسيارة مسرعة لم تتوقف.

وتم إبلاغ أقاربها لاستكمال إجراءات استخراج تصريح الدفن بعد نقلها إلى ثلاجة المستشفى.