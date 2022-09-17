ضبط المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بأحد المحاور المرورية في القاهرة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام ثلاثة من قائدي السيارات بقيادة سياراتهم برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق خلال سيرهم بموكب عُرس بأحد المحاور المرورية بالقاهرة، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية معرضين سلامتهم والآخرين للخطر، أمكن تحديد السيارات وقائديهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».