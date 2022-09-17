ضبط المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من 3 مواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لقيامه بالنصب على 3 مواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية في عين شمس.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من 3 أشخاص يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بدعوى أن لديه القدرة على إنهاء بعض المصالح الخاصة بهم حال تواجدهم بدائرة قسم عابدين.

القبض على المتهم

وأشار البيان، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «مبلغ مالي– 2 كارنيه منسوب صدورهما لجهتين (مزورين)».