وظائف حكومية جديدة بوزارتي الزراعة والصحة.. «التنظيم والإدارة» يكشف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف حكومية جديدة أخطره بها كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأخرى بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تفاصيلها في النقاط التالية:

أولا: وظائف قيادية بوزارة الزراعة

وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين للحصول على الوظيفة

المهارات الفنية والشروط: كما موضح بالملف المرفق

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/11

نهاية الإعلان:2022/10/10

ثانيا: وظيفة مدير عام مستشفى (أ) جرجا العام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الشؤون الصحية بسوهاج

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: محافظة سوهاج

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالمستشفى «أ» يختص شاغلها بتوجيه وتخطيط وتنسيق العمل بين الأقسام الفنية والأقسام المعاونة المختلفة بالمستشفى.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

المهارات الفنية: قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها في مجال العمل، اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة المعتمدة «وما يعادل ذلك من قضاء مدة مقدارها سنة على الأقل بالمستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة وذلك وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف».

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: بكالوريوس الطب والجراحة

المستندات المطلوبة:

-اجتياز الاختبارات المقررة واستيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف المعتمدة الموجودة طرف الأمانة الفنية، والمديرية صاحبة الإعلان، ومديرية التنظيم والإدارة، وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

ومن شروط الإعلان حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد وفي حالة الغياب بدون عذر مقبول يعتبر الطلب كن لم يكن.

على أن يرفق بالطلب..

ـ 7 ملفات أحدها معتمد ومختوم ختم حي والباقي صور منها كل ملف متضمن ما يلي:

1. صورة شخصية 4/6

2. صورة من بطاقة الرقم القومي

3. بيانا بالحالة الوظيفية على النموذج الخاص والموجود طرف الأمانة الفنية على أن يتم اعتماده من جهة عمل المتقدم متضمنا كل البيانات الوظيفية خاصة آخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الأداء، وكذا الجزاءات عن ذات الفترة.

4. شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

5. مقترح المتقدم التطويري للوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين أداء الوحدة وتطوير أنظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وذلك وفقاً لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقياً وعلى أسطوانة مدمجة CD.

6. المستندات الدالة على الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

7. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم السابقة.

8. المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والحاسب الآلي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9. يجب على المتقدم أن يكون له بريد إلكتروني يتم تدوينه بالطلب المقدم منه على أن يقوم فور قبول طلبه بإرسال كل بياناته من خلال بريده الالكتروني إلي البريد الالكتروني للأمانة الفنية s.l.jobs.sohag@gmail.com على أن يكون كل ملف من الملفات المذكورة منسقا ومرتبا وسهل الاطلاع عليه.

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/09/12

نهاية الإعلان: 2022/10/12

- تقدم الطلبات والمستندات باسم محافظ سوهاج وذلك على النموذج رقم (1) طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة سوهاج وتسلم باليد لها وذلك خلال المدة الموضحة سابقا اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً.