«غنيم»: فرصة ذهبية لتحقيق طفرة بقطاع المحمول وصناعة التكنولوجيا

أكد المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر لديها فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الحالية، التي تشهد زخماً وتهافتاً من الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة.

المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»

وأوضح «غنيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن هناك دعمًا غير مسبوق من الدولة المصرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدايةً من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان «مصر تصنع الإلكترونيات»، مروراً بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في لقاءاته المتواصلة والمتتالية مع ممثلي ورؤساء الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وكشف رئيس شعبة الاقصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أن إجراءات ترشيد الاستيراد، التي بدأت الحكومة في تنفيذها بدايةً من شهر مارس الماضي، دفعت الشركات التجارية والتجار المصريين من أصحاب التوكيلات العالمية في القاهرة، إلى التصنيع بدلاً من التجارة والتوزيع، مشيراً إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر من الأسواق المرتفعة للغاية.

18 مليون هاتف حجم الطلب على المحمول في مصر

وأكد «غنيم» أن قيمة مبيعات الهواتف المحمولة في مصر تتخطى حاجز 18 مليون هاتف، والقدرات الإنتاجية للشركات العاملة في مصر لا تغطي 25% من حجم الطلب والمبيعات، ما يعني أن السوق المصرية واعدة، وأمامها فرصة ذهبية وتاريخية واعدة، لتحقيق قيمة مضافة، وتعميق المنتج المحلي، بل يمكن تصدير فائض الإنتاج إلى الدول الأفريقية والعربية.