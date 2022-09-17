إقبال كبير من الأهالي في أول أيام «أنت الحياة» بالشرقية: أطفال ونساء وشباب «صور»

انطلقت اليوم أول أيام مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الشرقية مركز الحسينية بقرية شهداء بحر البقر ٢ عقب انطلاقها بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،والمجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والجامعة البريطانية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة.تستمر المبادرة لمدة ٦ ايام بداية من اليوم ١٧ سبتمر وحتى ٢٢ سبتمبر.

ورش مبادرة أنت الحياة بالشرقية

وشهد اليوم الأول العديد من الفعاليات والورش بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل (مسرح الأطفال، ملتقى توظيف، قافلة طبية ، استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، المشورة الأسرية والتثقيف ، ورش عمل حرفية، التوعية بمخاطر الإدمان).

مؤسسة حياة كريمة

وقد قام د. أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والوفد المرافق له بتفقد فعاليات اليوم بحضور ندى خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد أبو الوفا مدير فرع مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، و سعيد عباس منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وهند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، وهبه الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بمحافظة الشرقية، يذكر أن تلك الفعاليات تتم في إطار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.