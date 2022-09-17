شروط التقديم وأماكن سكن كل المصريين بأسيوط.. في 9 مراكز

يبحث عدد كبير من أهالي قري ومراكز أسيوط عن شروط وأماكن شقق سكن كل المصريين «3» لمنخفضي الدخل الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 9 مراكز بالمحافظة، والذي يبدأ التقديم به يوم 25 سبتمبر المقبل لذوي الهمم ويوم الأحد 2 أكتوبر للمواطنين.

أسعار وأماكن الوحدات المطروحة بالمحافظة

وبحسب كراسة الشروط، فإن الوحدات المطروحة بمحافظة أسيوط هي وحدات لمنخفضي الدخل جاهزة للتسليم ومتواجدة في أماكن ومراكز ديروط ومنفلوط والبداري وساحل سليم وأبوتيج والغنايم وأبنوب والفتح ومركز أسيوط، فضلًا عن مساكن قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، ويبلغ سعر الوحدة السكنية 194 ألف جنيه بالإضافة إلى مصاريف الصيانة وجدية الحجز 15 ألف جنيه.

شروط حجز الوحدات السكنية

تتضمن الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 21 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه على 50 عامًا في نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عامًا حسب الموافقة الائتمانية، وأن يكون صافي الدخل السنوي 72000 جنيه و6000 جنيه شهريًا بالنسبة للأفراد و96000 جنيه سنويًا و8000 شهريًا بالنسبة للأسر.

أسلوب وكيفية الحجز

يتم التقديم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتشمل الشروط ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة وإيصال سداد جدية الحجز وكراسة الشروط، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتزوج وزوجته وتكون سارية وشهادة بيانات صافي الدخل سواء للأفراد والأسر وتكون مختومة وأي مستندات خاصة بالدخل الإضافي.

أما العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال يقدم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية للدخل السنوي أو الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل ومدة الخدمة لا تقل عن 6 أشهر.

أما أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية الحرفية، فتتضمن شهادة من محاسب قانوني معتمد يبين صافي الدخل السنوي أو الشهري وبه مهنة المتقدم وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة وشهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت ومدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرًا.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تتضمن طباعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.