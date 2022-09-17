شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بالمنيا

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط حجز وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل «سكن لكل المصريين 3»، في ثلاث مناطق بمحافظة المنيا هي: سمالوط، المنيا الجديدة، والمطاهرة بمركز المنيا، بمساحات تصل إلى 90 مترا مربعا لمنخفضي الدخل.

ووفقًا لكراسة الشروط، يبلغ سعر الوحدة 194 ألف جنيه بخلاف 4% من سعر البيع للصيانة، و15 ألف مقدم جدية الحجز، و255 جنيها مصاريف إدارية، وسيتم تسليم الوحدات بعد 18 شهرا من تاريخ سداد الدفعات على أن يتم سداد 6 دفعات ربع سنوية مبينة بالبند السادس من كراسة الشروط.

طرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط

يتم الحجز من خلال التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتقديم المستندات الآتية:

1- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بكراسة الشروط بخط واضح وإرفاقهما ضمن المستندات.

2- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، والمستندات الأتية بصيغة pdf وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

- شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج أو الزوجة إذا كانت تعمل، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ معاصر للإعلان، وتشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز الشهرية التي يحصل عليها الفرد والأسرة.

- أي مستند خاص بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي- الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق ملكية تدر دخل إضافي على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة».

طرق الحجز للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

ويتم حجز وحدات الإسكان الإجتماعي للعاملين بالحكومة، من خلال تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، ومدة الخدمة بجهة العمل بحيث لا تقل عن 6 أشهر.

والحجز بالنسبة للعاملين بالشركات والقطاع الخاص، من خلال تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية بجهة العمل، ولا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن 6 أشهر.