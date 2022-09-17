البترول: توقيع 108 اتفاقيات للحفر والاستكشاف بإجمالي 22 مليار دولار

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الوزارة تستهدف تحقيق 8 مليارات دولار استثمارات من قطاع الغاز والنفط، وذلك خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، لافتاً إلى أن الاستثمارات تتضمن مختلف المجالات التي تتعلق بالبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار والإنتاج.

وأوضح «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك خطة شاملة لتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، من خلال اتفاقيات مع شركات عالمية عاملة في مصر، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة تحدد البرامج الزمنية للبحث والاستكشاف حول أبار البترول في الأراضي والمياه المصرية.

108 اتفاقيات بترولية في مصر

وأشار حمدي عبدالعزيز إلى أن وزارة البترول وقعت 108 اتفاقيات بترولية باستثمارات بلغت 22 مليار دولار، وتعتبر الاتفاقيات هي حجر الزاوية لزيادة الإنتاج والاحتياطي، ومن المقرر أن يتحقق المبلغ خلال العام المالي 2022/2023، موضحا أن هناك مباحثات مع الشركاء لتسريع برامج الحفر والبحث والاستكشاف من أجل سرعة تحقيق العائد المادي.

شركات عالمية على الأراضي المصرية

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن شركة «قطر طاقة» تشارك في بعض مناطق الامتياز، وتعد من الشركات العالمية الكبرى التي تتشارك مع شركات عالمية في مجال البحث والاستكشاف في مصر، لافتا إلى أن شركة «شيل» وقعت اتفاقتين في مصر بمنطقة البحر الأحمر لاستكشاف المزيد من حقول البترول الجديدة، ووجود الشركات العالمية في الحقول المصرية له مردود عظيم، ومصر خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وانعكس ذلك على إقبال المستثمرين على العمل في مصر.