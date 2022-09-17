أسعار البترول والغاز العالمية تقلل خسائرها بتداولات نهاية الأسبوع

سجلت أسعار البترول والغاز الطبيعي العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال تداولات نهاية تداولات الأسبوع، لتقلل خسائرها على مدار الأسبوع، مدفوعة بمخاوف من قرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة الجديدة، إضافة إلى تخوفات من نمو الطلب على النفط.

أسعار البترول الخام في البورصات العالمية الجمعة

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمي مبلغ 91.35 دولاراً للبرميل عند نهاية التعاملات أمس الجمعة، كما سجل خام غرب تكساس الأمريكي مبلغ 85.11 دولاراً للبرميل، وفق بيانات البورصات العالمية.

وقدرت انخفاضات أسعار البترول، خلال الاسبوع الماضي، بحوالي 2%، جاء معظمها نظراً للتخوفات من انخفاض الطلب على المشتقات البترولية، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، التي يتم الشراء بها، وكذلك انخفاض الطلب، نظراً لاتجاه بعض الدول للإغلاق نظراً لعودة فيروس كورونا للانتشار من جديد في عدة مناطق من العالم.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وفق المؤشر الهولندي، لتتوالى الانخفاضات للأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات، حيث يراقب المستثمرون ما إذا كانت خطة تدخل المفوضية الأوروبية ستحد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشمل الإجراءات التي اقترحتها اللجنة جمع 140 مليار يورو، من أرباح شركات الطاقة، وخفضاً إلزامياً لاستخدام الطاقة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتخفيف ضغط السيولة في القطاع.

توترات بسبب توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

ومع هذه الإجراءات، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن شح السوق، حيث لم يكن هناك اقتراح لزيادة الإمدادات، بينما بدأت درجات الحرارة في الانخفاض، وظلت تدفقات الغاز من روسيا متوقفة.

ووصل تقدير الاتحاد الأوروبي لسعر للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 345 يورو في مارس من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي عند 230.82 يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.