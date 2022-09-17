تفاصيل افتتاح وزير البترول مشروعات في مسطرد.. ممشى وكورنيش وغازات الشعلة

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية عددًا من المشروعات الهامة في منطقة مسطرد، رافق الوزير خلال الجولة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات قطاع البترول.

افتتاح طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد

وافتتح «الملا» ومحافظ القليوبية طريق ترعة الإسماعيلية في مسطرد، بعد أعمال التطوير ورفع كفاءته، ومشروع استرجاع غازات الشعلة، ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول، ومستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وعقد الوزير اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية، ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها، مؤكداً أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة في المشروعات التنموية التي تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق بمحيط مسطرد

واستعرض المهندس يوسف التهامي، مساعد رئيس شركة القاهرة، لتكرير البترول حجم الأعمال المنفذة في مشروع تطوير وتأمين ورفع كفاءة الطرق، والمحاور بمحيط المنطقة البترولية بمسطرد، إضافة إلى تأهيل وتطوير طريق ترعة الإسماعيلية، وتوسعة طريق البر الشرقي لها باستغلال حرم الترعة، وإنشاء كورنيش حضاري وممشى متسع وآمن على ترعة الإسماعيلية يمتد من أسفل الطريق الدائري حتى كوبري مسطرد بطول 3.6 كم وبتكلفة بلغت 140 مليون جنيه.

وأضاف «التهامي» أن الأعمال شملت تنفيذ مخطط لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتأمين الطرق والشوارع المحيطة بمنشآت المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، والمنتجات البترولية المختلفة.

افتتاح تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد

كما افتتح الوزير مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد، واستمع لشرح حوله من المهندس أيمن نجيب رئيس الشركة إذ تم تطوير كاملاً لخدمة نقل وتداول المنتجات البترولية عبر مسطرد نفذته شركة بتروجت وبلغت تكلفة تطويره حوالى 300 مليون جنيه،

افتتاح مشروع استرجاع غازات الشعلة

وافتتح الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة بمصفاة القاهرة لتكرير البترول، إذ يحقق مردود إيجابي على المستوى البيئي والاقتصادي من خلال دوره فى الحد من انبعاث الغازات المصاحبة للصناعة حفاظاً على البيئة وتحقيقاً للاستدامة مع إعادة استخدامها كوقود لترشيد الاستهلاك.

وتابع أن قطاع البترول يعمل حاليًا خلال الفترة المقبلة على التوسع فى تلك المشروعات التي تثبت دراسات الجدوى والتشغيل التجريبي لها مدى ما تحققه من أهداف وتطوير لعمل مصافى التكرير.

واستمع الوزير لشرح فنى وتوضيحى حول المشروع الجديد وبلغت تكلفته نحو 150 مليون جنيه ويضم وحدة بطاقة 4 طن غازات في الساعة.