أشرف زكي: عادل إمام بخير.. وإجراءات قانونية فورية ضد مروجي الشائعات

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان عادل إمام في أفضل حال وأحد الزملاء من النقابة كان عنده بالأمس وتأكد من حالته الصحية، لافتا إلى أن الزعيم تواصل معه منذ أيام وتأكد أنه بصحة جيدة.

نقيب الممثلين يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم

وناشد «زكي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مروجي الشائعات بالهدوء والبعد عن الفنان عادل إمام، خاصة وأنهم تزايدت أعدادهم ويتناقلون أخبارا لا صحة لها على أرض الواقع.

رسالة طمأنة من النقيب لجمهور الفن المصري

وتابع الدكتور أشرف زكي: «بطمن جمهور الزعيم عادل إمام في مصر وكل بلاد العالم وبقولهم إن الزعيم بخير وعايش مع أسرته وأحفاده في حياة سعيدة، ولو في أي مشكلة هنقول فورا ومش هنخبي».

الاهتمام الزائد بحياة الفنانين مطلوب

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن الاهتمام الزائد بحياة الفنانين مطلوب ولكنه يشوبه الفضول، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ إجراءات قانونية بشكل دائم وتتقدم ببلاغات رسمية ضد مروجي الشائعات: «إحنا أكتر من 100 مليون مواطن ومشاكلنا كتير ولازم نراعي الضغط اللي بنسببه على أجهزة التحقيق، وسأتواصل مع أسرة الزعيم لمعرفة الإجراءات التي يرغبون في اتخاذها».