مأساة إصابة شاب بحروق على يد صديقه بالدقهلية.. مولوتوف وسكين

حالة من الذعر والخوف أصابت أهالي مركز دكرنس التابع لمحافظة الدقهلية، بعدما أقدم شاب ثلاثيني على إشعال النيران في صديقه وطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات متفرقة بمنطقتي البطن والظهر، ومن ثم حطم محتويات المقهى التي كان يجلس عليها برفقة صديقه المجني عليه، فضلا عن تهديد رواد المقهى بالقتل.

الصديقان «توفيق» و«محمد» جمعتهما علاقة صداقة قوية، كانا لا يفترقان طوال اليوم، إلى أن جاء اليوم وحاول أحد أصدقائهما التفريق بينهما، وتحدث مع «محمد» بأن صديقه المقرب يتحدث عنه بالسوء، فضلا عن بعض الكلمات التي لا يتصف بها «محمد».

محاولة التفريق بين الصديقين

شعلة من النيران سيطرت على عينين «محمد» لم يكن يتوقع بأن صديقه تصدر منه هذه التصرفات، وعندما علم «توفيق» بالأمر، حاول أن يبرئ موقفه في وجه صديقه وأنه لم يقم بهذه الفعلة ولا التلفظ بمثل هذه الكلمات في حقه، وحُل سوء التفاهم بين الصديقين من وجه نظر «توفيق».

محاولة قتل «توفيق»

وفي صباح يوم أمس، ذهب الصديقان للجلوس على إحدى المقاهي بمنطقة دكرنس، وخلال جلوسهما قام «محمد» واستحضر زجاجة مولوتوف وألقاها على «توفيق» وعلى الفور أشعل النيران به، لم يكتف المتهم بهذا بل استهل سلاح أبيض «سكين» وسدد له عدة طعنات متفرقة بمنطقتي البطن والظهر، وهدد رواد المقهى بعد أن دمر محتوياتها وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، يفيد بتلقيه بلاغ بقيام شاب بالاعتداء على صديقه بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه خلال جلوسهما على إحدى المقاهي بدائرة القسم، ما أدى إلى إشتعال النيران به وطعنه بعدة طعنات.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، ونُقل الشاب المصاب لمستشفى دكرنس في حالة سيئة، وتم إغلاق المقهى لحين إجراء المعاينة من قبل النيابة، وتم القاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل المخدرات، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أفادوا بأن المتهم صديق مقرب للمجني عليه وأن الأخير حسن السمعة وطيب القلب.

الاستماع لأقوال شقيق المجني عليه

واستمعت النيابة إلى شقيق المجني عليه، الذي أكد أن شقيقه لم تكن له أي مشاكل مع المتهم، لكنه أخبره بأن المتهم نما إلى علمه أن المجني عليه يتلفظ عليه بخلاف الحقيقة، موضحا أن شقيقه التقى بالمتهم وبين له عدم صدق هذه الراوية، وتم إزالة سوء التفاهم بينهما، ثم فوجئ قيام المتهم بإلقاء المولوتوف على شقيقه أمام المقهى، كما قام بطعنه في ظهره وبطنه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة الشروع في قتل، مبينا أنه عند صدور التقرير الطبي للمجني عليه الذي يوضح الحالة الصحية للأخير، التي إذا كانت تحتاج علاج أكثر من 21 يوما فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك طبقا لنصوص المادتين 242، و243 من قانون العقوبات.