تعرف على أبرز المسلسلات المنافسة في مهرجان القاهرة للدراما

أيام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى والتي تقام الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وتنقله شاشة قناة «dmc»، على الهواء مباشرة.

مهرجان القاهرة للدراما هو مهرجان للدراما المصرية، من المقرر أن يقام كل عام في سبتمبر لتقييم الأعمال الدرامية المصرية، ويمكن لأي مسلسل مصري من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه في مصر، أو لممثلين مصريين حتى لو كان العمل من إنتاج شركة غير مصرية المشاركة في المهرجان.

مسلسل الاختيار خارج التقييم

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كشف أن مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة سيتم تكريمه خارج التقييم.

أبرز المسلسلات المنافسة

ويتنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية على الجوائز بهذه الدورة لمهرجان القاهرة للدراما، حيث تضم القائمة مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تم عرضها في شهر رمضان الماضي، ومن أبرزها..

مسلسل العائدون لـ أمير كرارة مسلسل المشوار لـ محمد رمضان مسلسل الكبير أوي 6 لـ أحمد مكي جزيرة غمام لـ طارق لطفي راجعين يا هوى لـ خالد النبوي فاتن أمل حربي لـ نيللي كريم ملف سري لـ هاني سلامة دايماً عامر لـ مصطفى شعبان أحلام سعيدة لـ يسرا يوتيرن لـ ريهام حجاج مكتوب عليا لـ أكرم حسني suits بالعربى لـ آسر ياسين بابلو لـ حسن الرداد انحراف لـ روجينا المداح 3 لـ حمادة هلال توبة لـ عمرو سلامة شغل في العالي لـ فيفي عبده بطلوع الروح لـ منة شلبي مين قال لـ جمال سليمان وجوه لـ حنان مطاوع في بيتنا روبوت 2 لـ هشام جمال رانيا وسكينة لـ روبي بيت الشدة لـ وفاء عامر

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وترأس المخرجة إنعام محمد على لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما، وأعضاء لجنة تحكيم حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

تأتي الجوائز في عدة فئات وهي «أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل ممثلة دور ثانٍ، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر».