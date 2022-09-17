«الشركة المتحدة» تعيد مصر إلى الصدارة بأول مهرجان للشاشة الصغيرة (ملف خاص)

خطوة جديدة تخطوها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدعم وتعزيز القوة الناعمة لمصر في مختلف المجالات، وهذه المرة تولى الشركة اهتماما واسعا بالدراما المصرية، ليس على مستوى الإنتاج المتميز وانتقاء القضايا المجتمعية والإنسانية فحسب، بل أيضا على مستوى المهرجانات، وذلك من خلال تبنيها إطلاق الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، المقررة فى 21 سبتمبر الجاري.

أهداف الشركة المتحدة

أهداف عديدة حددتها الشركة المتحدة لهذه الخطوة، أبرزها تعزيز دور الدراما كواحدة من أهم ركائز القوة الناعمة للدولة، وتسليط الضوء على أهميتها فى تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، وملء حالة الفراغ على الساحة الفنية بسبب غياب المهرجانات المتخصصة في الدراما، ومواجهة الفعاليات الأخرى التي تعتمد في جوائزها وتكريماتها على المجاملات والمحسوبية.

جوائز النسخة الأولى

يتبارى على جوائز النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، أكثر من 20 عملاً درامياً عُرضت خلال الموسم الرمضانى السابق لاختيار الأعمال الأفضل والعناصر الفنية المميزة التى تتضمنها تلك الأعمال، ليس على مستوى التمثيل والكتابة والإخراج فحسب، بل كافة العناصر الفنية المشاركة فى العمل مثل «الموسيقى والديكور والملابس»، وتكريم المبدعين فى تلك المجالات لتشجيع ودعم كافة المواهب المتميزة، وإثراء المشهد الدرامى إضافة إلى دعم الصناعة وأفرادها، بما يقود بعد ذلك لخلق مناخ صحى يدفع التطوير إلى مدى أبعد يتوافق مع الرؤية الحالية للدراما ودورها فى التنوير والتثقيف.

يولد مهرجان القاهرة للدراما كبيراً منذ الدورة الأولى، وهو ما يمكن استخلاصه من قراءة أسماء القائمين عليه، والتي تضم مجموعة من أبرز صناع الدراما المصرية بداية من الفنان الكبير يحيى الفخرانى الذى يترأس المهرجان بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بخلاف لجنة التحكيم التى تترأسها المخرجة الكبيرة إنعام محمد على.