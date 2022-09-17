موبايل سامسونج A23.. شاشة كبيرة ومثبت بصري بالكاميرا

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A23، بعدما أطلقت في وقت سابق هاتفها Samsung Galaxy A22 والذي حقق نجاحاً في الأسواق، لتستمر في إطلاق سلسلة هواتف A في مختلف الأسواق ومنها المصرية.

مميزات هاتف A23 أعطت توازناً للمستخدم

يأتي هاتف Samsung Galaxy A23، بمميزات مختلفة وسعر جيد ما يجعله يعطي للمستخدم توازناً بين السعر من ناحية والجودة من ناحية أخرى، فهو يعد أقوى هواتف الفئة المتوسطة.

وترصد «الوطن» مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23 وفقا للموقع «gsmarena» التقني:

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23

شاشة على شكل النوتش من النوع PLS LCD، بمساحة 6.6 إنش وجودة 1080×2408 بكسل مع إضافة طبقة من الحماية لشاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وهو ما يمنح الهاتف تصميماً مميزاً.

معالج الهاتف من النوع Snapdragon 680 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وشريحتا اتصال من نوع Nano Sim.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، في حين تأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 بها مثبت بصري OIS، والكاميرا الثانية 5 ميحا بكسل تختص بالتصوير في الأماكن الواسعة بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالماكرو بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بالهاتف بدقة 2 ميجا بكسل وهي خاصة بالعزل مع فلاش أحادي ليد.

بطارية الهاتف تأتي بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 25 واط، ونظام تشغيل الهاتف أندرويد 12 مع واجهة سامسونج One UI 4.1، ويدعم الهاتف مستشعر البصمة المدمج في زر الطاقة بالإضافة إلى خاصية Face Unlock والتي تمكن المستخدم من فتح الهاتف عن طريق الوجه، ومنفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG، ويتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق والبينك، ويبلغ سعر الهاتف 5700 جنيه ويرتفع قليلاً حسب مساحة التخزين الخاصة به.