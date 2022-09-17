صابرين: إطلاق مهرجان القاهرة للدراما سيكون تحفيزا كبيرا لكل صناع الفن

قالت الفنانة صابرين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما وأحد أعضائه المؤسسين، إن دلالة إطلاق المهرجان أنه سيكون بمثابة تحفيز كبير لكل صناع الدراما، لا سيما أنه يتم الارتقاء بالفن باعتباره صاحب الريادة لأي مجتمع، ومن ثم لن يكون هناك أي مجاملة في اختيار الأعمال المميزة لهذا العام.

صابرين: المهرجان سيكون بمثابة تحفيز كبير لكل صناع الدراما

وأضافت صابرين، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن مصر من الدول المميزة بفنها وإبداعها الذي لا مثيل له، وبالتالي لا بد من عودة الأسس السليمة لكل هذه الأمور للارتقاء بها، في ظل وجود بعض المهرجانات الفنية غير المعروفة في السنوات الماضية: «شُفنا مهرجانات لا نعلم عنها شيئاً، ويوجد بها الكثير من المجاملات، مع عدم وجود لجنة داعمة بقوة حتى يكون هناك ارتقاء حقيقي لكل مبدع ومن يستحق عن جدارة».

مهرجان القاهرة للدراما بمثابة عودة قوية لذوي الآراء المهمة

وأشارت إلى أن وجود مهرجان القاهرة للدراما بمثابة عودة قوية لذوي الآراء المهمة في صناعة الدراما المصرية، من خلال الدعم الحقيقي الذي يقدم من أصحاب الجهات المعنية بذلك، بهدف الارتقاء بهذه الصناعة المهمة، خصوصاً أن هذا المهرجان يخدم الأعمال المميزة «يعني عندما تكون لجنة التحكيم بها مبدعون، على سبيل المثال المخرجة إنعام محمد علي وتامر محسن وأحمد السقا ومحمد ممدوح وسامح سليم وراجح داوود وغيرهم، هذه الشخصيات عندما تتحدث عن الدراما وتشاهد وتمنح جوائز، فضلاً عن حضور النجوم وكل المعنيين بهذا الملف المهم، دون معرفة لمن ستؤول الجائزة، يجعل من الأمر برمته مميزاً».