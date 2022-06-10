رئيس التحرير

محمود مسلم

«قابيل وهابيل» في سوهاج.. مصرع شاب طعنه شقيقه الأكبر بسبب خلاف أسري

كتب:

شيماء دراز
11:46 م | الجمعة 10 يونيو 2022
المجني عليه

المجني عليه

تدخل الشيطان بين شقيقين في محافظة سوهاج ليطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض «سكين» إثر خلاف بينهما.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة سوهاج بمركز ومدينة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «عمر»، 21 عاما عاما ومقيم بقرية «روافع القصير» بمركز ومدينة سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام.

وفاة المجني عليه متأثرا بالطعنة

وكان المدعو مصابا بجرح نافذ أسفل الكتف الأيسر إثر طعنه بسلاح أبيض «سكين» وفقا للفحص المبدئي للحالة، وتوفي في أثناء محاولة إسعافه.

الأخ الأكبر وراء الحادث

ودلت التحريات الأولية لمباحث سوهاج بإشراف العميد محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الحادث شقيقة الأكبر «م،م» 30 عاما عامل ويقيم بقرية «روافع القصير» بمركز ومدينة سوهاج، حيث نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين  تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي إثر خلافات أسرية  قام على أثرها الشقيق الأكبر بطعن شقيقة الأصغر بسكين أسفل الكتف الأيسر، مما أودى بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمرشحة مستشفى سوهاج العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

اقرأ المزيد:

محافظة سوهاج تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة

تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2022

طقس محافظة سوهاج يكسر حاجز «40 درجة».. وتوقعات باستمرار الموجة الحارة اليوم

مرور سوهاج يضبط سيارة مسروقة من محافظة الجيزة

طقس محافظة سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة

طقس محافظة سوهاج اليوم: شديد الحرارة مشمس نهارا معتدل ليلا

طقس محافظة سوهاج اليوم حار مشمس نهارا معتدل ليلا

أسماء الفائزين بقرعة الحج 2022 في محافظة سوهاج.. 83 مواطنًا
بقلم شيماء دراز