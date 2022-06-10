«قابيل وهابيل» في سوهاج.. مصرع شاب طعنه شقيقه الأكبر بسبب خلاف أسري

تدخل الشيطان بين شقيقين في محافظة سوهاج ليطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض «سكين» إثر خلاف بينهما.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة سوهاج بمركز ومدينة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «عمر»، 21 عاما عاما ومقيم بقرية «روافع القصير» بمركز ومدينة سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام.

وفاة المجني عليه متأثرا بالطعنة

وكان المدعو مصابا بجرح نافذ أسفل الكتف الأيسر إثر طعنه بسلاح أبيض «سكين» وفقا للفحص المبدئي للحالة، وتوفي في أثناء محاولة إسعافه.

الأخ الأكبر وراء الحادث

ودلت التحريات الأولية لمباحث سوهاج بإشراف العميد محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الحادث شقيقة الأكبر «م،م» 30 عاما عامل ويقيم بقرية «روافع القصير» بمركز ومدينة سوهاج، حيث نشبت مشادة كلامية بين الشقيقين تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي إثر خلافات أسرية قام على أثرها الشقيق الأكبر بطعن شقيقة الأصغر بسكين أسفل الكتف الأيسر، مما أودى بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمرشحة مستشفى سوهاج العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.