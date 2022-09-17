توزيع أماكن شقق «سكن لكل المصريين 3».. لمنخفضي الدخل في المحافظات

تستعد وزارة الإسكان لطرح الوحدات السكنية ‏«سكن لكل المصريين 3» ‏بمساحات تصل إلى 90 مترا لمنخفضي الدخل والتسليم فوري لمن تنطبق عليهم الشروط، مع تقديم دعم للمواطن حسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة، وهو دعم غير مباشر، حيث يبدأ موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين بحسب ما أعلنت وزارة الإسكان.

تقدم «الوطن» أماكن شقق ‏«سكن لكل المصريين3 » ‏الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل في المحافظات وفقا لما أعلنه وزارة الإسكان والمرافق العامة، والتي تنقسم إلى مستويين في قيمة الشقة بحسب السعر.

المستوى الأول

المستوى الأول لشقق ‏«سكن لكل المصريين 3» ‏لمنخفضي الدخل بسعر 194 ألف جنيه:

1- محافظة الفيوم، في 3 مناطق وهم: هوارة، ودمشقين في الفيوم الجديدة، وشدموه

2- محافظة بني سويف: في قرية سدس بمركز الواسطى

3- محافظة المنيا: في سمالوط في المنيا الجديدة، والمطاهرة مركز المنيا

4- محافظة أسيوط : 5 أماكن وهم : ديروط ساحل سليم، ومنفلوط في الفتح، والبداري في الظايم، وأبنوب في منفاد، وأبو تيج في مركز أسيوط

5- محافظة سوهاج: حي الكوثر في جهينة، وساقلتة في أخميم الجديدة

6- محافظة قنا: في 5 أماكن وهم: «الحلفايا – نجع حمادي – قوص العليقات»، «أبو تشت- أبو شوشة – قوص – العليقات»، «أبو تشت – القارة - قوص – حجازة»، «أبو تشت – بلاد المال »، «قوص- خزام الوقف»

7- محافظة الأقصر: في 5 أماكن وهم: «إسنا الدير الطود»، «إسنا – القرنة – القديمة»، «إسنا الشعب – القرنة – الضبعية»، «أرمنت – أبو قليعي – المدامود»، «أرمنت الريانية»

8- محافظة أسوان: إدفو، فطيرة، كوم أمبو

المستوى الثاني

المستوى الثاني ‏لشقق «سكن لكل المصريين 3» منخفضي الدخل والتي أعلنت وزارة الإسكان بسعر 207 آلاف جنيه:

1- محافظة الإسكندرية: برج العرب الجديدة

2- محافظة الإسماعيلية: القنطرة شرق التل الكبير العهدة، أبو خليفة القنطرة غرب،

3- محافظة القليوبية: الخانكة

4- محافظة السويس: حي عتاقة

5- محافظة الشرقية: قربة ـ صان الحجر

6- محافظة المنوفية: مركز السادات الأخماس – مركز السادات الخطاطبة، بدير الدير ـ الصوامع، منوف بهواش

7- محافظة الدقهلية: المنزلة

8- محافظة دمياط: عزبة البرج

9- محافظة كفر الشيخ: بيلا مطوبس، الرياض – فوة

10- محافظة الغربية: سمنود المحلة الكبرى

11- محافظة البحيرة: وادي النطرون

12- محافظة مطروح: الحمام العلمين، سيوة

13- محافظة شمال سيناء: العريش.