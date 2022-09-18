تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في 3 مدن بمطروح

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من إنشاء شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف محافظات مصر، ومنها محافظة مطروح، والذي يطلق عليه سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، جاهزة للتسليم الفوري، وتنشر «الوطن» تقريرا مفصلا عن أماكن شقق الإسكان، وأسعارها، وتفاصيل شروطها وطرق الحجز لها من جميع المصريين طبقا للوائح التي جرى وضعها.

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة مطروح في مدن العلمين والحمام وسيوة، ويبدأ التقديم لها يوم 25 سبتمبر الجاري على مستوى الجمهورية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأعلنت وزارة الإسكان خلال بيان لها أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في محافظة مطروح طبقا لكراسة الشروط والإعلان تبدأ من 194 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه للوحدة، على أن يكون هناك مبلغ يتم سداده كجدية للحجز ويتراوح بين 15 وحتى 22 ألف جنيه عن الشقة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وقالت وزارة الإسكان، إن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022، في نهاية شهر سبتمبر لمدة 20 يوما، حتى منتصف الشهر الجاري أكتوبر، على أن يتوجه الراغبين من المواطنين للتقديم من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو في نطاق محافظة مطروح.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وطرحت الوزارة شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة مطروح في ثلاثة مدن مدينتين في شرق مرسي مطروح، وهما مدينة العلمين، ومدينة الحمام على حدود محافظة الإسكندرية، وجنوبا في إسكان مدينة سيوة، ونظام الاستلام فوري، ويجري التقديم له لذوي الاحتياجات الخاصة في البريد من 25 سبتمبر الجاري، وحتى 1 أكتوبر، ولجميع المواطنين من 2 أكتوبر وحتى 27 المقبل.

وينتظر أهالي محافظة مطروح فتح باب التقديم للتوجه لمكاتب البريد للتقديم خاصة الشباب المقبلين على الزواج.