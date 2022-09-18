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خطوات سداد تأمين أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
07:50 ص | الأحد 18 سبتمبر 2022
أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة

أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة

مع بداية العام الدراسي الجديد، ودخول طلاب الصف الأول الثانوي العام، يبحث أولياء الأمور عن خطوات وطرق سداد تأمين أجهزة التابلت، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحددت المديريات التعليمية المختلفة الأوراق المطلوبة، منها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

سداد رسوم التأمين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن سداد رسوم التأمين الخاصة بالتابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي، وهي عبارة عن 100 جنيه لكل عام، ويتم سدادها، من خلال مكاتب البريد، على أن يتم إحضار صوره ضوئيى من شهادة ميلاد الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لأولياء الأمور، وبعد تسليم الأوراق وسداد الرسوم، يحصل ولي الأمر على إيصال التأمين الخاص بالتابلت، من مكتب البريد.

الأوراق المطلوبة 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن الأوراق المطلوبة لاستلام الجهاز اللوحي أو التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي، عبارة عن صور ضوئية، من شهادة ميلاد الطالب، وبطاقة الرقم القومي ولى الأمر، وإيصال التأمين الخاص بالتابلت، وعدد 2 صورة من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت، على أن يتم تسليم تلك الأوراق في الإدارات التعليمية التابع لها الطالب.

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه يتم تجهيز الأوراق، الخاصة بالطلاب حتى موعد تسليم التابلت ويصبح ملكا للطالب بعد سداد الرسوم، وبعد الانتهاء من المرحلة الثانوية العامة.

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