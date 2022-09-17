مصرع عامل وإصابة موظف سقطا من علو في حادثين متفرقين بالمنيا

لقي عامل محارة مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء قيامه بإجراء تشطيبات بمنزل ريفي بعزبة شاكر التابعة لمركز مطاي، فيما أصيب موظف إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمنزله الكائن في الشارع الجيد بمدينة المنيا، لاختلال توازنه أثناء وقوفه بالشرفة وتم نقلهما إلى المستشفى العام.

سقوط عامل محارة من الطابق الثالث في مركز مطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن وصول «سعيد عيد» 27 عاما، عامل محارة إلى المستشفى العام جثة هامدة، نتيجة سقوطه من علو.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفي سقط من الطابق الثالث أثناء قيامه بإجراء أعمال تشطيبات بمنزل كائن بعزبة شاكر التابعة لمجلس قروي أبو عزيز بمركز مطاي، بسبب اختلال توازنه، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف ومناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية طبية من عدمه، مع استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الحادث.

إصابة موظف سقط من الطابق الخامس بمدينة المنيا

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة، بوصول «محمد رمضان» 45 عاما موظف إلى مستشفى المنيا العام مصابا باشتباه ارتجاج وكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وحالته الصحية حرجة.

وبإجراء التحريات الأولية بمعرفة إدارة البحث الجنائي، تبين أن المصاب سقط من الطابق الخامس بشرفة منزله الكائن بالشارع الجديد في مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنه.