وزير الداخلية السنغافوري يشيد بالحالة الأمنية المستقرة في مصر

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، تيو تشي هين الوزير أول المُنسق للأمن الوطني بجمهورية سنغافورة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المُشتـرك، وأعرب الوزير الضيف في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات المُتميزة التي تربط بين الجانبين.

إشادة بالحالة الأمنية في مصر

وأشاد بالحالة الأمنية المُستقرة التي تشهدها البلاد حاليا بفضل الجهود الأمنية المُتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية، مُؤكدا تطلعه إلى تعزيز وتطوير آُطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، للاستفادة من الخبرات الأمنية المُتميزة لوزارة الداخلية المصرية في هذا المجال.

ومن جانبه، رحب محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة الوزير الضيف ومُرافقيه للقاهرة، مُشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثُنائي في شتى المجالات.

الارتقاء بمستويات التعاون الأمني

وأكد حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مُكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها، للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة.