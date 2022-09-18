تحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في جميع المحافظات، من خلال مبادرة «سكن لكل المصريين المرحلة 3»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وقت سابق، وفيما يلي نوضح كل ما تريد معرفته عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمنوفية.

أسعار وأماكن الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أسعار حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، والتي بلغ ثمن الوحدة السكنية الجديدة 207 آلاف جنيه بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة، كما يوجد 15 ألف جنيه مقدم لجدية الحجز، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والتي تبلغ 255 جنيها.

ويتركز نصيب محافظة المنوفية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بمركزي منوف والسادات، حيث توجد 4 مناطق بمدينة السادات تتمثل في الخطاطبة، الاخماس، الصوامع، بديل الدير، بالإضافة إلى وجود وحدات سكنية في قرية بهواش التابعة لمركز منوف.

عدد الوحدات السكنية الجديدة

وصرحت نبيلة حسني وكيل مديرية الإسكان في المنوفية، أن عدد الوحدات السكنية تقدر بـ4565 شقة، مشيرة إلى أن سعة الشقة 90 مترا وتحتوي على عدد 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، ومؤكدة أن جميع الوحدات تم تشطيبها والانتهاء من كافة الخدمات التي سيحتاجها المواطن .

كما دعت حسني جميع أبناء محافظة المنوفية الذين يعانون من قلة الدخل أن يقدموا على حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، لكي يستفيدوا من السعر المنخفض الذي تقدمه الدولة، مشيرة أنه لابد من توافر بعض الشروط لكي تحصل على وحدة سكنية وأهمها أحقية المتقدم أثناء التقديم.