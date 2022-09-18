السيطرة على حريق محل أحذية وشقة سكنية بالبلينا

فوجئ مالك محل للأحذية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بنشوب نيران بالمحل فحاول إخمادها ولكنها امتدت للبضاعة ووصلت لوحدة سكنية أعلى المحل ليتم الاتصال بالنجدة، ويتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا بنشوب حريق بمحل أحذية دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث ووحدة حماية مدنية لموقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل أحذية ملك المدعو «وليد ا ف ا» سن 42 عاما صاحب محل أحذية ويقيم بذات الناحية وامتد الحريق لواجهة شقة سكنية بالطابق الثاني ملك المدعو «روماني ا ع ع» سن 40 عاما حاصل علي دبلوم، ويقيم بذات الناحية وقد تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

احتراق أحذية وشباك خشبي

وبسؤال مالكي محل الأحذية والوحدة السكنية أفاد المذكوران بمضمون ما تقدم وأرجع الأول سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بمحل الأحذية وأضافا باحتراق كمية من الكراتين بداخلها أحذية وشباك خشبي بالمحل، ونفيا الشبهة الجنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة.