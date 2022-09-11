علي جمعة: بالحب والتراضي ينتصف العمل بين المرأة والرجل في البيت

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن صندوق النقد الدولي أجرى بحثل عن عدد الساعات التي تعملها المرأة في أماكن مختلفة، وخرج البحث عن أن المرأة في أمريكا تعمل من 3 إلى 3 ساعات ونصف في اليوم، والرجل يعمل ساعتين ونصف.

المرأة في أمريكا تعمل 3 ساعات بينما الرجل ساعتين

وأضاف علي جمعة خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه في مصر تعمل المرأة بنسبة 5.6% والمثال الأعلى في هذه المسألة هو أن النبي الكريم كان في مهنة أهله وقال النبي عن ذلك «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وينتصف العمل بين المرأة والرجل في البيت بحب وتراض.

وأشار إلى أن قضايا الأسرة تعود إلى أمرين، فقه القضاء ومبناه على العدل، وفقه الحياة ومبناه على الفضل، وهناك القليل من الأزواج يذهب إلى المحاكم لأن النزاع ليس هو أصل الحياة، وإنما الحياة قائمة على الفضل والرحمة والحب والود والصبر والصفح.

فقة القضاء في الإسلام يساوي 5% فقط

وأفاد أن الجانب الشرعي الذي تحدث عن فقه القضاء في الإسلام يساوي 5% فقط حيث ذكر 300 آية فقط في القرآن تتحدث عن هذه الحقوق من مجموع آيات القرآن 6236 آية، أما النسبة وهي 95% هي التي تمثل فقه الحياة.

وتابع: «في السنة، فقد تحدث عن فقه القضاء والحقوق والواجبات، حوالي 2000 حديث من 60 ألف حديث ، وباقي الأحاديث عن فقه الحياة والأخلاق».