مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين شمال «دنفر» الأمريكية «صور»

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء اصطدام طائرتين صغيرتين من طراز «سيسنا 172» وأخرى «سونكس إكسينوس» في الجو، أمس السبت،شمال مدينة «دنفر» عاصمة «ولاية كولورادو» غربي الولايات المتحدة.

العثور على جتثين داخل حطام إحدى الطائرة

وأشار مكتب شرطة «مقاطعة بولدر» في بيان، إلى العثور على جتثين داخل حطام إحدى الطائرتين، كما عثر على جثة راكب الثانية بين الحطام في مكان آخر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت السلطات، في بيان، أنه قبل الساعة التاسعة صباحًا بقليل، تلقت مكالمات بشأن اصطدام طائرتين في الجو شرق «نيوت»، مضيفا أنه تم العثور على حطام الطائرتين في مواقع منفصلة، وفقا لما ذكره موقع «دنفر بوست» الأمريكي.

العثور على طائرة على بعد حوالي 30 ميلاً شمال غربي وسط «دنفر»

وأشار نائب عمدة «مقاطعة بولدر»، جوشوا بونافيد، إلى العثور على طائرة واحدة على بعد حوالي 30 ميلاً شمال غربي وسط «دنفر»، فيما قالت موقع«9 نيوز»التابع لشبكة NBC «إن بي سي» الأمريكية، إن السلطات عثرت على الطائرة الأخرى على بعد بضع مبانى، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

من جانبه، قال «المجلس الوطني لسلامة النقل»، في بيان نشر بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يجري تحقيقا في الحادث.

من جانبه، قال رئيس قسم الإطفاء ديفيد بيب، إن العناصر استغرقت بعض الوقت للعثور على حطام الطائرة الثانية لأنها كانت موجود في الأشجار.