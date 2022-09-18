سانت كاترين تستقبل 1500 سائح بيوم واحد.. وتوقعات بزيادة الإقبال في الشتاء

شهدت مدينة سانت كاترين إقبال سياحي كبير لزيارة المعالم السياحية الشهيرة بالمدينة، وزار مئات السياح دير سانت كاترين، وشاهدوا المعالم السياحية والأثرية بالدير، وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إنّ المدينة استقبلت ليلة أمس نحو 1500 سائح من مختلف الجنسيات، موضحًا أنّ السياح نفذوا برنامجهم السياحي المعتاد بالمدينة بداية من صعود جبل قمة موسى والمبيت وانتهاءً بزيارة دير سانت كاترين.

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الوطن» أنّه يتوقع انتعاش الحركة السياحية في المدينة مع اقتراب موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إذ يقبل آلاف السائحون على مشاهدة تساقط الثلوج على القمم الجبلية بالمدينة.

دليل بدوي يرافق السائحين

وأوضح رئيس المدينة، أنّ زيارة قمة جبل موسي تبدأ من منتصف الليل رفقة دليل بدوي معتمد من أهل مدينة سانت كاترين، لافتًا إلى أنّ الرحلة تستمر من 4 إلى 5 ساعات تقريبًا، ويحظى خلالها الزائرون بمشاهدة لحظات شروق الشمس من فوق قمة جبل موسي على ارتفاع 1850 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأشار إلى أنّ السياح يزرون دير سانت كاترين في الصباح بعد النزول من قمة الجبل، وهي آخر محطات رحلة اليوم الواحد في المدينة.

أبرز المعالم السياحية في دير سانت كاترين

وحول المعالم السياحية الموجودة في دير سانت كاترين، أوضح رمضان الجبالي دليل بدوي يعمل في سانت كاترين، أنّ أبرز المعالم السياحية في الدير تتلخص في زيارة كنيسة الدير أو كنيسة التجلي، بئر موسي عليه السلام، شجرة العليق، متحف الايكونات، مكتبة الدير، المسجد الفاطمي، حديقة الدير، معصرة الزيتون، أسوار الدير.